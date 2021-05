Greve no metrô de BH é mantida; horários de pico terão escala mínima

Usuário do metrô de BH não terá serviço fora do horário de pico nesta quarta (26/5) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 10/03/2021)

O Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro/MG) decidiu, na noite desta terça-feira (25/05), manter a greve node BH. A paralisação vai acontecer nesta quarta (26/5). Haverá escala mínima nos horários de pico: das 5h30 às 10h; e das 16h às 20h.





é pela não inclusão da categoria no público prioritário para a vacinação contra a COVID-19. A ideia inicial era para uma greve integral, mas decisão da Justiça do Trabalho obrigou o expediente nos horários de maior demanda.“Solicitamos a toda categoria, independente da sua opinião pessoal, que se junte aos demais colegas que votaram pela paralisação. Essa paralisação, diferente de todas as outras que fizemos anteriormente, é pelas nossas vidas, pelas vidas de nossos parentes e em respeito àquelas que se foram”, afirmou Romeu Machado, presidente do Sindimetro/MG.“Essa é uma primeira ação que estamos promovendo. Esperamos que seja a última, e asentendam o recado”, completou o sindicalista.A CBTU, por sua vez, em nota, "concorda com os metroviários, tendo em vista o caráter essencial dos serviços prestados pela categoria".Porém, a estatal alega que não controla o público-alvo da campanha deinforma que tem articulado com a Confederação Nacional do Transporte (CNT) e com a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), assim como os governos municipal, estadual e federal, para incluir os metroviários na imunização.