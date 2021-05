Greve do metrô em BH: Justiça obriga funcionamento nos horários de pico

Metroviários pedem prioridade na vacinação contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 12/3/21)

A Justiça do Trabalho determinou o funcionamento integral do metrô de Belo Horizonte nesta quarta-feira (26/5) durante o horário de pico: das 5h30 às 10h e das 16h às 20h. A decisão acontece depois que o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) anunciou paralisação pela não inclusão da categoria na campanha de vacinação contra a COVID-19.





A decisão determina que o sindicato mantenha um expediente mínimo de funcionários para permitir o funcionamento normal durante esses horários. O mesmo vale para os seguranças do



Os metroviários também deverão manter ao menos um funcionário nos postos de controle de tráfego, energia e supervisão. E, ainda, para as centrais de controle das estações São Gabriel, Eldorado e Vilarinho.



O desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto estipulou, também, multa diária de R$ 30 mil ao Sindimetro-MG, caso a decisão não seja acatada.



Ele aceitou parcialmente o pedido da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que administra o metrô de BH. A CBTU pedia o funcionamento normal do transporte público por trilhos durante todo o dia, não só no horário de pico.



A greve dos metroviários se baseia na não inclusão da categoria no público-alvo da vacinação contra a COVID-19. Uma assembleia acontece na noite desta terça (25/5) para discutir os rumos da greve.



A CBTU, por sua vez, em nota, "concorda com os metroviários, tendo em vista o caráter essencial dos serviços prestados pela categoria".



Porém, a estatal alega que não controla o público-alvo da campanha de vacinação.



A CBTU informa que tem articulado com a Confederação Nacional do Transporte (CNT) e com a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), assim como os governos municipal, estadual e federal, para incluir os metroviários na imunização.

Ônibus

Ainda na decisão, odo TRT notificou as empresas responsáveis pelo transporte público por ônibus de BH e Contagem. O objetivo é aumentar a oferta de veículos do tipo nos horários em que o metrô não operar.O mesmo vale para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), responsável pelos ônibus metropolitanos.A reportagem fez contato com os três órgãos do poder público e aguarda posicionamento.