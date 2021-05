Polícia encontra cadáver de um homem às margens da BR-116, em Valadares

O corpo do homem estava sob uma manta azul, no meio do mato, às margens da BR-116, em local de difícil acesso (foto: Roberto Higino/Divulgação ) O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde desta terça-feira (25/5), às margens da BR-116, perímetro urbano de Governador Valadares. A Polícia Militar chegou ao local por meio de denúncia feita por moradores do Bairro Nova Vila Bretas.

O local onde o corpo foi encontrado fica próximo aos trilhos da Estrada de Ferro Vitória a Minas, em um abismo à margem da BR-116, no meio do mato. O corpo do homem estava coberto por uma manta de pano, de cor azul.



Os peritos da Polícia Civil foram ao local e nas primeiras análises do corpo não encontraram sinais de violência. Segundo eles, o homem morreu há cerca de três dias.

Enquanto os policiais examinavam o corpo, algumas pessoas que têm parentes desaparecidos foram até ao local onde estava o corpo, na tentativa de fazer o reconhecimento. mas não conseguiram, já que o corpo estava em estado avançado de decomposição.

Apreensão de drogas em Fabriciano

Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, a Polícia Militar apreendeu drogas e dinheiro em espécie depois de receber denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes no Bairro Belvedere, na noite de segunda-feira (24/5).

Quando os policiais chegaram ao endereço denunciado, viram o momento em que um homem entrou em uma área de mata e depois pulou um barranco.



Um outro suspeito foi abordado em frente ao imóvel e, assustado com a polícia, deixou cair uma sacola com vários tabletes de maconha. Os policiais entraram no apartamento e encontraram outros dois homens.

Depois, os policiais revistaram um automóvel Corolla, que pertencia a um dos homens que estava no apartamento.



Foram apreendidos R$ 30.250, 10 barras de maconha e outras porções da droga, além de um tablete de cocaína.



Ao fim da operação, três homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos. Outro homem conseguiu fugir.