PM prende jovem que plantava maconha em fazenda invadida em Esmeraldas

Segundo a Polícia Militar (PM), eles faziam uma rondana segunda-feira (17/5), na Rua Amor de Perfeito no Bairro Novo Retiro, quando aoum rapaz trajando blusa na cor vinho e calça azul, a viatura se aproximou e ele tentou fugir, parecendo estar bem assustado.Os policiais conseguiram abordá-lo e foi apreendido com 52kg de maconha, 12 pedras de crack e umade quatro pinos de cocaína que estavamem um cano de saída de água, próximo a um lote vago na no Bairro Novo Retiro, em Esmeraldas.De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz tem 18 anos e continuou bastantetentando esconder o celular. Os militares desconfiaram do comportamento e o pressionaram a falar se havia mais drogas. O jovem então confessou que próximo ao local havia mais drogas escondidas em uma mata.A PM foi ao local conferir e após caminharem durante sete minutos em mata fechada, encontraram uma enorme plantação de maconha, que aparentava estar limpa e bem cuidada. Aestava localizada na parte de trás de uma fazenda que o jovem invadiu, e ele informou que estava cultivando a plantação fazia um mês.O homem foi preso e foi enviado à Polícia Civil de Ribeirão das Neves na madrugada desta terça (18/5), para ser, junto com as drogas e o telefone celular apreendidos na