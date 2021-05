Preso homem que matou irmã para ficar com cartão de benefícios dos pais

A Polícia Militar prendeu na noite desta quinta-feira (13/05), em, no Norte de Minas, oquepor causa da disputa de dois cartões deprevidenciários - um do pai e outro da pensão da mãe já falecida -, no valor total de R$ 2,3 mil mensais. O crime aconteceu na cidade, na madrugada de quarta-feira (12/5).

Maria Eva, assassinada em Capitão Enéas (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O caso

se entregou após uma caçada na zona rural da região, por aparato da 11ª da Regiao da Policia Militar (RPM) de Montes Claros, que envolveu diversos veículos e até um helicóptero. As buscas, que duraram cerca de 40 horas, foram feitas também áreas defechada, de difícil acesso, envolvendo também o helicóptero da PM.De acordo com fonte da Polícia Militar, durante as buscas, os policiais foram até a casa de Carlos Alberto, no Bairro Morada do Parque, em Capitão Enéas. Eles pediram à família para convencerem o suspeito a se, quando ele ligasse para alguém da casa.Por meio de denúncias anônimas, os policiais tomaramde que ele estaria tentando retornar para a residência da família. Mas quando as equipes foram até o local, na primeira tentativa de prisão, ele se escondeu nas proximidades do imóvel. Os policiais encontraram umacom documentos na moradia.do suspeito o convenceu a se entregar. Assim, ele foi preso na casa da família, no fim da noite de quinta-feira, sem. Em seguida, Carlos Alberto foi levado para a delegacia de plantão de Montes Claros (na mesma região).Após a prisão, ao ser questionado pelos militares, o homemo crime, alegando que cometeu oapós a irmã requerer uma medida protetiva para que ele não fosse mais à casa do pai, e ainda porque ela conseguiu na Justiça a posse dos cartões dae da pensão. Ele também disse ainda que a vítima teria ameaçado envenenar os filhos dele.