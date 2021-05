COVID-19: PBH amplia vacinação a partir desta quinta-feira (13/5); confira

Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente beneficiárias do BPC serão imunizadas, a partir desta quinta-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte vai ampliar apara pessoas come pessoas combeneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (), a partir desta quinta-feira (13/5).

- Dia 13/5, quinta-feira: pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) com 18 anos ou mais completos até 31 de maio; pessoas com comorbidades de 49 e 48 anos completos até 31 de maio;





- Dia 14/5, sexta-feira: pessoas com comorbidade de 47 a 42 anos completos até 31 de maio.





7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Os endereços estão disponíveis no A vacinação para este público será em postos fixos e extras, das, e em pontos de drive-thru, das. Os endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura.







Quem preencheu o cadastro no portal da prefeitura até as 23h59 de 3 de maio poderá ser