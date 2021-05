Vacinômetro em Uberlândia traz dados de imunizados na cidade

Vacinômetro de Uberlândia traz dados dos imunizados e da dose que foi aplicada em cada um (foto: Reprodução/Prefeitura de Uberlândia) consultar informações de pessoas que foram vacinadas contra a COVID-19 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por meio do Vacinômetro local. A ferramenta atende a uma recomendação feita em abril pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pelo Federal (MPF). O objetivo seria evitar que pessoas furassem filas e que houvesse maior transparência nas ações.

Na ferramenta, que foi colocada no ar nessa segunda-feira (10/5), constarão referências de cada um dos vacinados, como três dígitos finais do CPF, iniciais do nome, data e hora em que se vacinou, se recebeu primeira ou segunda dose, grupo prioritário ao qual pertence, faixa etária, local da aplicação, fabricante e lote da dose.



A ferramenta está disponível no portal da Prefeitura de Uberlândia, neste link



Recomendação

O documento que pedia a disponibilização de consulta de vacinados foi assinado pelo promotor de Justiça Fernando Rodrigues Martins e pelo procurador da República Cléber Eustáquio Neves.



Não existia suspeita sobre a vacinação local, contudo, a recomendação visava prevenir casos vistos em outras localidades de possível subversão da fila de vacinação.



Além disso, segundo os dois MPs, a medida é "ferramenta extra para garantia do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 pelo Ministério da Saúde onde se estabelecem ‘grupos prioritários’ e ‘grupos especiais’ a serem vacinados, além de medidas de precauções à administração da vacina”.