Briga entre mulheres termina com uma esfaqueada no Barreiro

Uma briga entre duas jovens de 20 e 22 anos terminou com a mais velha delas no hospital na noite dessa segunda-feira (10/5) no Bairro Lindéia, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), desentendimentos comerciais, um ex-namorado e uma confusão nas redes sociais teriam motivado a ocorrência de lesão corporal.









Os policiais foram até a casa da suspeita da agressão, de 20 anos. Essa jovem disse que, semanas atrás, elas tiveram um desacordo comercial em uma venda de semijoias. Também ocorreram conflitos entre elas nas redes sociais por causa de um fake (perfil falso) e o ex-namorado da amiga de uma delas.





A mais velha teria ido à casa dela, com outras pessoas, para solucionar esse último conflito. No entanto, segundo a mais nova, a jovem começou a fazer ameaças, além de jogar pedras e pedaços de madeira na casa dela.





Assustada, ela pegou uma faca e saiu pelo portão, o que não intimidou a rival, que a puxou pelos cabelos. Mesmo parcialmente imobilizada, ela começou a se debater e atingiu a outra em um dos ombros, um braço e abdômen.





De acordo com a PM, a jovem de 20 anos alega que não tinha a intenção de matar a mulher, mas desceu com a faca porque temia pela própria vida e queria apenas amedrontá-la. Testemunhas confirmaram a versão dela, que sofreu ferimentos leves em uma das mãos.





Ela e outras pessoas que presenciaram a ocorrência foram levadas à Delegacia de Plantão 3 do Barreiro. Já a jovem ferida permaneceu no hospital de Contagem sob escolta.