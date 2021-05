Jovem é morto a tiros em Esmeraldas e PM suspeita de crime passional

Jovem de 22 anos foi encontrado morto em beco de Esmeraldas, na Grande BH. Rival do rapaz, ex-marido da namorada dele, foi apontado como suspeito (foto: Google Maps/Divulgação) homicídio foi registrado na noite deste domingo (9/5) no Bairro Pousada do Lago. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura os assassinos de um homem de 22 anos morto em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ofoi registrado na noite deste domingo (9/5) no Bairro Pousada do Lago.





Dois suspeitos foram vistos no local do crime; um fugiu de bicicleta, o outro à pé. A PM não tem pistas do paradeiro da dupla. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado morto em um beco situado entre as ruas Três e Cinco. Ele levou cinco: dois atrás da cabeça, um no lado esquerdo do tórax e um na axila.Dois suspeitos foram vistos no local do; um fugiu de bicicleta, o outro à pé. A PM não tem pistas do paradeiro da dupla.





O pai da vítima disse aos militares que o filho tinha um rival e suspeita de que ele esteja envolvido no assassinato. No caso, o ex-marido da namorada do rapaz.



O homem em questão mora em Paragominas, no Pará, mas teria feito ameaças à vítima, incluindo mandar matá-la.





A mulher com quem o jovem se relacionava disse que esteve com ele no domingo (9/5), mas o namoro teria acabado há cerca de três meses.



A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Polícia Civil de Esmeraldas, no Centro da cidade.