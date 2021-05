Polícia prende homem que cortou os cabelos e quebrou dentes da ex

Exames de corpo de delito constataram hematomas por todo o corpo da vítima. (foto: Pixabay)









Segundo os policiais, a vítima denunciou as agressões por meio do disque 180. Além de ter os cabelos cortados e os dentes arrancados, ela relatou também ter levado chutes e socos. O agressor também a teria ameaçado com uma arma.





Exames de corpo de delito constataram hematomas por todo o corpo da mulher. O ex-companheiro dela foi encaminhado ao sistema prisional e responderá lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e ameaça.

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), suspeito de cortar ose quebrar doisda ex-namorada, que já tinhacontra ele.