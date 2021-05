Colisão entre carro e moto deixa um ferido nesta terça-feira (4/5) em BH

Colisão entre carro e moto em cruzamento perigoso (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) cruzamento da Rua Cláudio Manoel com a Rua Maranhão, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira. O piloto foi arremessado por cima do carro. Ele precisou ser socorrido pelo SAMU. Um carro bateu em uma motocicleta noda Rua Cláudio Manoel com a Rua Maranhão, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira. O piloto foi arremessado por cima do carro. Ele precisou ser socorrido pelo SAMU.









A reportagem do Estado de Minas flagrou o momento em que os policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar (22º BPM), chegavam para sinalizar o local do acidente e o motorista do veículo pedia socorro para o motociclista.





A reportagem tentou informações sobre o estado de saúde do motociclista, mas ainda não obteve retorno.





Materia em atualização.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra