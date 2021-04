Batida entre carro e moto deixa um morto em Confins

Acidente ocorreu na LMG-800 na tarde desta terça (foto: Corpo de Bombeiros divulgação)

Uma acidente terminou com a morte de um homem de aproximadamente 35 anos na tarde desta terça-feira (6/4) em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida entre um carro e uma moto ocorreu na, no km 5, próximo ao centro de manutenção/hangar da GOL, em frente ao terminal de cargas.A dinâmica do acidente não foi esclarecida.Um médico dotentou reanimar a vítima, mas ela morreu no local.As primeiras informações dão conta que a vítima falecida era um sargento da Aeronáutica que trabalhava no aeroporto.