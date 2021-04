Laje desaba e homem morre em Ribeirão das Neves

Imagem da Rua Alexandre Franca, onde ocorreu o acidente (foto: Google Street View/ Reprodução)

Umacaiu e matou um homem na tarde desta terça-feira (6/4), no Bairro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Rua Alexandre Franca, antiga Rua 4, esquina com Helena Sapori Faluba, próximo à casa lotérica. A vítima foi encontrada debaixo dos. Foi retirada bastante ferida, mas já não tinha sinais vitais.Ainda segundo a corporação, a vítima trabalhava emna casa da família e estava sozinho no momento do acidente.Os militares iniciaram o protocolo de reanimação até a chegada de uma médica do posto de saúde, que confirmou a morte no local.