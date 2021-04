Helicóptero dos bombeiros resgata ciclista ferido em trilha

Ciclista foi levado, de helicóptero, até o HPS (foto: CBMMG/Divulgação )

Eram 10h30, quando a central do Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para socorrer um ciclista que fazia uma trilha na região de Nova Lima, e acabou se desequilibrando e caindo numa ribanceira, um local de difícil acesso.

O fato ocorreu no quilômetro 30 da BR-356, no Alphaville. A vítima era um homem de 31 anos. Na queda, ele acabou sofrendo fratura exposta na perna esquerda, com intenso sangramento.

Diante da gravidade do ferimento, foi necessária a utilização do socorro aéreo. O helicóptero Arcanjo foi acionado e resgatou o ferido, que foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Para ter acesso ao local onde a vítima havia caído, o helicópetro pousou num ponto mais elevado da trilha. Os bombeiros, com uma maca, foram até o local e fizeram a imobilização da perna.