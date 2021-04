Polícia Civil prende casal foragido do Amazonas, em bairro de luxo de BH

PCMG estava investigando o casal em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) documento falso. A mulher é investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa, e tinha dois mandados de prisão em aberto na Justiça do Amazonas. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta terça-feira (06/04), um casal de Manaus, em um apartamento de luxo no Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, por uso de. A mulher é investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa, e tinha dois mandados de prisão em aberto na Justiça do Amazonas.

Durante a abordagem, ambos apresentaram documentos falsos e, por isso, além do cumprimento do mandado de prisão, a PCMG prendeu o casal em flagrante pelo crime. Segundo o delegado, eles tinham envolvimento com as facções criminosas do Amazonas e se mudaram para o Rio, ficando ligados ao Comando Vermelho.

A mulher, que não foi identificada, é suspeita de entregar e distribuir drogas na

capital carioca. Principalmente maconha do tipo skunk ou skank, que possui uma concentração maior da substância.

De acordo com PCMG, as investigações indicam que a maconha vinha da Colômbia, entravam pelo Norte do país e em seguida era distribuída, mas, até o momento, não há registro que eles estavam traficando drogas em BH.

Ainda segundo o delegado, por serem foragidos da Justiça no Amazonas, o casal mudou de endereço algumas vezes para dificultar o trabalho da polícia. A mulher mantinha o comando sobre alguns bairros em Manaus. Locais que comandado por seu ex-marido, preso por envolvimento com a morte de um delegado.

A polícia também descobriu que o irmão da suspeita já foi preso e morto em um presídio do Amazonas, envolvido com facções criminosas.

O casal, que teve a identidade preservada, foi preso e está à disposição da Justiça para cumprir os mandados.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz