BH pode ter pancadas de chuva nesta terça-feira (6/4)

Belo Horizonte está sob alerta de pancadas de chuva nesta terça-feira (06/04). De acordo com o aviso da Defesa Civil Municipal, a precipitação pode ocorrer até as 8h de amanhã (07).

A previsão do tempo indica que a temperatura começa a cair nesta terça-feira (06/04). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em BH, o céu fica parcialmente nublado. A temperatura mínima registrada foi na Estação do Cercadinho que marcou 15,3 ºC e a máxima pode chegar a 27 ºC.

O Inmet também aponta que adas regiões Oeste, Sul e Triângulo Mineiro também devem se preparar parade chuva com trovoadas isoladas até o final do dia. Já nas regiões Noroeste, Central e Zona da mata, o céu fica parcialmentee há possibilidade de chuvas.A mínima registrada em Minas Gerais foi no município de Monte Verde, Região Sul , com 10,3ºC, e a máxima deverá ser nas Regiões Norte e no Vale do Jequitinhonha, com 35ºC. A previsão da umidade do ar em todo o estado é que fique em 35%, podendo ultrapassar no momento das chuvas.Nas demais áreas do estado, o céu fica claro a parcialmente nublado e não háde chuvas.