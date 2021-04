Noite desta segunda-feira (05/4) deve ter chuva em BH

Belo Horizonte tem céu claro nesta segunda-feira (05/4) (foto: Edesio Ferreira/EM D.A Press) abril, que começou na última quinta-feira (01/4), está tendo sua primeira semana com pancadas de chuvas no período da noite, em quase todo o estado de Minas Gerais. O mês deque começou na última quinta-feira (01/4), está tendo sua primeiracom pancadas deno período da noite, em quase todo o estado de Minas Gerais.

Segundo o Inmet, a população do interior nas regiões Norte, Leste e Noroeste também devem se preparar para pancadas de chuva. O céu nestas regiões fica nublado durante o dia todo.

A temperatura mínima registrada em Minas foi no município de Maria da Fé, Região Sul, com 8,4ºC e a máxima deverá ser na cidade de Montalvânia, no Norte do estado, com 35ºC.

Nas demais áreas o céu fica claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen