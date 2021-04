Quinta-feira santa será mais fria em BH, sem previsão de chuvas

Céu deve permanecer claro a parcialmente nublado com temperatura mínima de 16,5ºC (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) feriado da Semana Santa já começa com quedas nas temperaturas em toda Minas Gerais. Em Belo Horizonte, o tempo também é mais frio, mas não há previsão de chuvas nesta quinta-feira. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado com temperatura mínima de 16,5ºC e a máxima de 29ºC.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Maria da Fé, no Sul de Minas, foi registrada mínima de 6,3ºC nesta quinta-feira (01/04). O primeiro dia dodajá começa com quedas nasem toda Minas Gerais. Em, o tempo também é mais frio, mas não há previsão denesta quinta-feira. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado com temperatura mínima de 16,5ºC e a máxima de 29ºC.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Maria da Fé, node Minas, foi registrada mínima de 6,3ºC nesta quinta-feira (01/04).









O Inmet aponta que há possibilidade de temporais na região dos Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, onde é prevista queda na umidade relativa do ar. Assim como na capital mineira, nas demais localidades do estado, é provável que os dias do feriado continue sem precipitações.





A máxima do estado foi registrada na Região Norte, em Itaobim, podendo chegar aos 35ºC neste 1º de abril.