Pancadas isoladas de chuva fecham tempo de BH na tarde deste domingo

Último dia do feriado da, o domingo (04/04) que começou com poucas nuvens e céu claro em Belo Horizonte, acaba encoberto podendo ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A temperatura mínima na capital foi de 16°C e a máxima deve chegar a 27°C. A umidade relativa do ar gira em torno de 90% e 45%, segundo essa previsão. Durante a semana a temperatura pode cair bastante, com a previsão de mínimas de 15°C e a máxima pode ir de 28°C a 21°C. As pancadas de chuvas se revezam com tempo encoberto até a quinta-feira (08/04).