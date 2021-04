Vídeo: policial fica gravemente ferido após ter moto chutada por suspeito

Poucos segundos depois do acidente do policial, equipe de viatura da PM já chegou e prestou os primeiros socorros (foto: PMMG/Divulgação )

Durante perseguição policial após roubo a estabelecimentoem Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde desta segunda-feira (05/04), um suspeito, de 25 anos, chutou a moto de um policial militar, de 37 anos, que caiu, chocou-se contra poste de iluminação Na Avenida Coronel Joaquim de Oliveira Prata e ficou gravemente ferido.Ele foi levado inconsciente e com váriospara o Hospital Universitário Mário Palmério. Para apurar o estado de saúde do policial, a reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital, mas não obteveSegundo informações da PM, o homem que provocou o acidente do policial foi preso logo em seguida, já que ele bateu na traseira de um veículo e caiu, sofrendo ferimentos leves.Além dele, também foi detido outro suspeito do, um jovem de 20 anos.Segundo relato de testemunha à PM, antes de tentarem roubar diversose aproximadamente R$ 200, os doischegaram em uma moto ao estabelecimento comercial. Em seguida, o suspeito de 20 anos entrou no comércio com umanunciando o roubo, enquanto o segundo indivíduo ficou na moto, do lado deMas, rapidamente, ainda conforme a PM, equipe policial chegou eo suspeito mais jovem, sendo que, em seguida, se iniciou ado outro suspeito.