Perseguição policial termina em acidente com quatro idosos mortos

O homem que teria causado o acidente em Uberaba, de acordo com informações dos bombeiros, foi socorrido em estado grave (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Um homem em fuga da Polícia Militar causou um acidente no Anel Viário, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, de acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros.









Bombeiros trabalharam, no começo da noite deste domingo (9/2), no resgate ao homem que estava fugindo da polícia. Bebidas foram encontradas na Tucson preta que ele dirigia.





Ferido em estado grave, ele ficou preso nas ferragens e foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



No bairro Uberaba 1, o homem desobedeceu uma ordem de parada feita por PMs e fugiu. Na rodovia, a Tucson bateu em um Gol prata e em um Gol preto, onde estavam os quatro idosos que morreram no local.