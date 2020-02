Carro bate em poste, deixa uma morte e três feridos em Contagem, na Grande BH

Um carro Ford Fiesta bateu em um poste de iluminação pública na manhã deste domingo e deixou quatro vítimas. Uma delas ficou presa às ferragens e morreu. O acidente ocorreu na rodovia LMG-808, Bairro Retiro, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), todas as vítimas estavam no carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu os feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima que estavae com risco dedevido à fiação rompida do poste.