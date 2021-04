Mulher bate carro de frente contra caminhão e morre

Ainda não há explicações para o veículo de passeio ter passado para a contra-mão (foto: CBMMG/Divulgação)

Um acidente no km 7 da BR-494, próximo a Nova Serrana, envolvendo um veículo de passeio e um caminhão, acabou na morte de uma mulher, de 35 anos, que conduzia o carro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos trafegavam em sentidos opostos e não se sabe o motivo que teria feito a mulher passar para a contra-mão, ocasionando a batida frontal entre carro e caminhão.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a mulher estava presa às ferragens. Metade da pista foi fechada para o serviço de remoção da vítima.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A perícia criminal da Polícia Civil esteve no local para efetuar levantamentos que possam determinar as causas do acidente.