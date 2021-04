Prefeitura de Extrema distribui máscaras para moradores e comércios

Prefeitura de Extrema já distribuiu 56 mil máscaras descartáveis para estabelecimentos comerciais (foto: Reprodução prefeitura de Extrema) Extrema começou a distribuir máscaras PFF2/N95 para a população nesta semana, um modelo que garante mais proteção contra a COVID-19 em relação às máscaras de pano. Ao todo, serão entregues 100 mil equipamentos de proteção para os moradores nos próximos dias. A prefeitura decomeçou a distribuirpara a população nesta semana, um modelo que garante mais proteção contra aem relação às máscaras de pano. Ao todo, serão entregues 100 mil equipamentos de proteção para os moradores nos próximos dias.



A distribuição será feita pelos agentes comunitários de saúde de casa em casa, sendo que cada pessoa receberá duas máscaras. De acordo com a prefeitura, a presença da variante P1 de Manaus no município reforça a importância de utilizar máscaras mais eficazes para aumentar a proteção da população.

Comércios também recebem máscaras

A Vigilância Sanitária de Extrema também está distribuindo máscaras cirúrgicas descartáveis para estabelecimentos comerciais do município. O órgão organizou a distribuição dos pacotes da seguinte forma:



• estabelecimentos de pequeno porte recebem 01 pacote (50 máscaras);

• estabelecimentos de médio porte recebem 02 pacotes (100 máscaras);

• cada supermercado recebe de 6 a 10 pacotes (de 300 a 500 máscaras).

De acordo com a prefeitura, só entre quinta (22/04) e segunda-feira (26/04) já foram distribuídas 56 mil máscaras. Além disso, durante as visitas aos comércios, os fiscais também reforçam os protocolos sanitários a serem seguidos nesses locais para evitar a disseminação do vírus.

COVID-19 em Extrema

O total de moradores que já foram contaminados pelo novo coronavírus chegou a 7.050 casos, sendo que 90 pessoas não resistiram à doença. Extrema é a quarta cidade do Sul de Minas com mais registros positivos da COVID-19, e a nona com mais óbitos.

(Gabriella Starneck/Especial para o EM)