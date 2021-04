Caminhão tomba no Anel Rodoviário e complica o trânsito nesta terça (27/4)

Umfrigorífico carregadonono final da manhã desta terça-feira (27/4). O acidente não deixou vítimas, mas gerou um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros no sentido Espírito Santo. na região do Bairro Califórnia em

Caminhão Frigorífico carregado cai na valeta e tomba no Anel Rodoviário

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), informou que o motorista do caminhão saiu sem ferimentos. A carga será recolhida, mas, por enquanto, o trânsito está com fluxo lento no local.