Homem suspeito de estuprar a sobrinha adolescente é preso em Minas

A adolescente teria sido abusada pelo tio desde os 6 anos (foto: Juraj Varga/Pixabay)

Preso na zona rural de Santo Antônio do Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, homem de 40 anos investigado por estupro de vulnerável. A vítima seria sua sobrinha.

O crime foi denunciado à Polícia Civil pelo Conselho Tutelar, que encaminhou relatório psicossocial narrando o fato. Segundo o delegado Bernardo Fonseca Silva Campos, a vítima, atualmente com 16 anos, teria sofrido violência sexual desde criança, quando tinha entre 5 e 6 anos.

Diante das informações, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de prisão do suspeito. Segundo as investigações, a sobrinha residia com o tio. Ele foi encaminhado para a delegacia de Jacinto. Já a adolescente foi encaminhada para um abrigo.