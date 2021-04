MP combate tráfico de drogas e prende 12 pessoas em Guapé

Foram empenhadas 29 viaturas e uma aeronave (foto: Gaeco/divulgação)

O Ministério Público de Minas Gerais (), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (), combateu o tráfico de drogas e prendeu 12 pessoas em, no Sul de Minas. A operaçãoainda cumpriu 25 mandados de busca ena região.

De acordo com o Gaeco, a operação Bangalô teve o objetivo de combater uma quadrilha dedicada ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico criminosa atuante em Guapé e região, com participação de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

“Bangalô é um dentro da cidade, à beira da represa, usado para encontros e festividades no local. Além disso, infelizmente é usado para o tráfico de drogas”, explica o promotor de Justiça, Igor Serrano.

A operação prendeu 12 pessoas e cumpriu 25 mandados de busca e apreensão (foto: Gaeco/divulgação)

As investigações duraram cerca de 11 meses. O promotor informou que foi oferecida denúncia contra 12 pessoas pela prática de 57 crimes. “As 12 pessoas foram presas preventivamente, ninguém conseguiu fugir. Dentre as prisões, dois alvos foram em flagrante”, afirma.

O MP também cumpriu 25 mandados de busca e apreensão. O Gaeco recolheu drogas, munições, celulares dinheiro e anotações referentes ao tráfico.

“O que mais chamou a atenção foi a quantidade enorme de vazamento de informações. Nós tivemos que tomar cuidado redobrado e fazer diligências diferentes. Novas investigações vão começar após o trabalho de hoje”, completa.