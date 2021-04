Operação apura ocultação de patrimônio em contratos de obras do DNIT

Duas novas fases da Operação Rota BR-090 são realizadas em Minas Gerais nesta quinta-feira (15/4). A ação é realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) em parceria com a Polícia Federal (PF). O objetivo é esclarecer as formas usadas para lavagem de recursos obtidos em fraudes envolvendo um fiscal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/MG) e um empresário. Os dois foram alvos da primeira fase da operação, realizada em 2019