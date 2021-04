Santuário do Caraça reabre para hóspedes a partir desta quarta-feira (21/4)

Santuário do Caraça, em Catas Altas, ficou fechado durante três semanas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A PRESS )









Mól explica que o Caraça estará funcionando com apenas 50% da sua capacidade de hospedagem, respeitando-se todos os protocolos de segurança para evitar a transmissão do novo coronavírus. Antes do fechamento há três semanas, a ocupação chegou a apenas 20%.

Decisão

Na tarde desta segunda-feira, a Prefeitura de Catas Altas faz reunião para definir novas diretrizes para o município, que regrediu da onda roxa para a vermelha do programa estadual Minas Consciente. O último decreto municipal, que incluía toque de recolher e serviço apenas em delivery expirou às 5h desta segunda-feira (19).

Um dos destinos turísticos mais procurados pelos mineiros reabriu, nesta segunda- feira (19), após três semanas fechado devido aos altos indicadores, no estado, de casos de. No feriado da próxima quarta-feira (21/4), o Santuário do Caraça, em Catas Altas, na Região Central de Minas, estará recebendo hóspedes, informa o gerente geral Márcio Mól.