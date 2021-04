Bombeiros resgatam homem que caiu no leito do Rio Arrudas, no Centro de BH

(foto: Google Street View/Reprodução)

Um homem de aproximadamente 45 anos caiu no leito do Rio Arrudas no início da manhã deste sábado, na altura do Bairro Carlos Prates, quase em frente à rodoviária de Belo Horizonte.Segundo testemunhas, o homem tentou atravessar a mureta e acabou caindo. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o atendimento.Quando os militares chegaram ao local, a vítima estava inconsciente e sem qualquer documento para identificação. O homem foi retirado do leito do Rio Arrudas e encaminhado ao Hospital João XXIII.