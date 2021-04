PF analisa vídeo em que falsa enfermeira fala de vacina por R$ 600; veja

No vídeo, Cláudia Torres diz que a dose da suposta vacina contra COVID-19 custa R$ 600 (foto: Reprodução)

Um vídeo que mostra a falsa enfermeira, que aplicou supostas vacinas contra aem empresários de Belo Horizonte , em março, saindo de um prédio na Região Oeste da capital mineira, está sendo analisado pela. Nas imagens, a cuidadora de idosos disse para um homem que a dose do “imunizante” seria R$ 600.





O vídeo mostra Cláudia Torres saindo do prédio de luxo após supostamente ter vacinado os moradores do local. As imagens são gravadas de dentro de uma guarita. Lá de dentro, um homem fala sobre a imunização e pergunta se a falsa enfermeira conseguia comprar doses em laboratório. Ela respondeu dizendo que “essa ainda não”. O rapaz, então, pergunta se é barato. Foi então que a cuidadora de idosos falou sobre o valor.





“É R$ 600”.













Caso divulgado no início do mês





No dia 6 de abril, a "Rádio Itatiaia" divulgou que o esquema clandestino de vacinação contra a COVID-19 teria começado no dia 5 de março, em um condomínio do Bairro Gutierrez. Pelo menos três famílias teriam recebido aplicações a R$ 600 cada.





A rádio afirma que há registros de Cláudia Mônica Pinheiro Torres - que se apresentava como enfermeira, segundo as investigações - entrando no prédio nos dias 5, 17 e 22 de março, antes do caso da vacinação em uma garagem de ônibus, que veio à tona em uma reportagem da revista Piauí. Um vídeo obtido pela reportagem mostra a suspeita entrando no prédio do Gutierrez.