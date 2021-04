Bandidos assaltam e obrigam motorista a dar nota 5 ao passageiro no app

(foto: Google Street View/Reprodução)

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por um motorista de aplicativo que estava sendo assaltado em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), por volta das 23h de dessa sexta-feira.A história começou quanto o motorista aceitou a corrida e levou os quatro autores – um homem de 21 anos, uma mulher de 20, um menor de 17 e uma adolescente de 14 – até o Bairro Jardim Colonial, onde o assalto foi anunciado.Antes de recolher o dinheiro e os pertences da vítima, os autores tiveram o requinte de obrigá-lo a encerrar a corrida, dá-la como paga e ainda avaliar o passageiro com nota máxima no aplicativo. Depois, o motorista foi colocado no porta-malas do veículo.Com os assaltantes não conseguiram dirigir o carro, a vítima foi retirada do porta-malas e forçada a assumir o volante, deixando os autores em locais diferentes.Quando estava na companhia de apenas um assaltante, a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar e deu uma cotovelada contra ele para saltar do veículo e obter ajuda dos militares.Com o assaltante, os militares encontraram uma réplica de arma de fogo. A vítima circulou om os militares pelas regiões onde os outros suspeitos foram deixados e a polícia conseguiu capturar todos.