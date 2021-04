Menina morre afogada em caixa d água no quintal de casa

Tragédia aconteceu em São Francisco, banhada pelo rio homônimo (foto: Reprodução de Internet)

Uma menina de um ano e dois meses morreu após se afogar em uma caixa d'água, no município de São Francisco, no Norte de Minas, nesta desta terça-feira (13/4). A criança estava brincando, quando caiu no reservatório, no quintal da casa da casa da família, localizada no Bairro Jardim das Flores – conhecido popularmente como “Café no Bule”.

A fatalidade aconteceu exatamente 10 anos depois que um corpo (já desintegrado) de um homem ter sido encontrado dentro da caixa d'água da Copasa que abastece a população de São Francisco (56,3 mil habitantes), caso que ganhou repercussão nacional.





De acordo com informações da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira, a mãe da menina saiu para trabalhar e deixou a criança e casa, na companhia de uma conhecida, que tem um filho da mesma idade.



Segundo testemunhas, as duas crianças brincavam no quintal onde estava a caixa d'água e entraram no reservatório. Pouco depois, o menino saiu e foi em direção à residência. A mulher então percebeu que a menina havia se afogado.



Conseguiu retirá-la da água e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que orientou sobre os procedimentos que deveriam ser adotados para a reanimação da criança, enquanto uma ambulância se deslocava até o local.

A Polícia Militar também foi acionada e conduziu a criança até o pronto-socorro do hospital municipal. Mas a garota já chegou sem vida à unidade de saúde.

Ossada dentro de caixa d'água

Em 7 de abril de 2011, uma ossada humana foi encontrada dentro de uma caixa d'água do sistema de abastecimento da população de São Francisco, situada às margens do rio homônimo.O caso virou um verdadeiro mistério, pois não era possível identificar sequer o sexo. O episódio gerou pânico entre os moradores da cidade, já que o corpo se desintegrou no meio da água, enviada para as torneiras dos consumidores.

Na ocasião, a Copasa sustentou não ter havido dano à saúde da população. O argumento da companhia foi que não ocorreu contaminação por causa do cloro e de outros produtos usados no tratamento da água, que eliminam imediatamente qualquer tipo de germe.



Alegou ainda lque o grande volume do reservatório – de 3 milhões de litros – amenizou o problema.



O corpo foi identificado um ano depois, após um longo trabalho de investigação. De acordo com a Policia Civil de Januária, foram localizados na caixa d'água os restos mortais de Josmar Cardoso dos Santos, de 38 anos, morador de São Francisco, que sofria de problemas mentais e estava desaparecido desde 3 de maio de 2010.

O episódio teve outra consequência, na esfera judicial. Em 2014, O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu ganho de causa a dois moradores de São Francisco para o recebimento de uma indenização da Copasa, no valor original de R$ 3 mil (para cada), “por terem bebido água que passou por um reservatório onde foi jogado um cadáver”.