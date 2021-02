Menina de 5 anos cai de tablado de represa e morre afogada em Minas

O corpo da criança foi localizado nas proximidades do tablado da represa, a cerca de três metros de profundidade (foto: patrocinioonline.com.br/Reprodução)

Uma menina de 5 anos morreu afogada após cair de um tablado ao lado de uma represa situada em região conhecida como Recanto das Águas, entre as cidades de Patrocínio e Perdizes, à margem do Km 40 da MG-462, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Patrocínio, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (24/2), por volta das 16h, no momento que a garotinhabrincava com os irmãos. A vítima é natural de Perdizes.

Segundo relatos dos pais aos bombeiros, a criança estava brincando com mais dois irmãos sobre o tablado da represa quando, em determinado momento, não a viram mais. Em seguida, o pai pulou dentro da represa, mas não conseguiu localizar a filha e acionou os bombeiros.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros de Patrocínio, para localizar o corpo da criança a equipe de mergulhadores utilizou a técnica de apneia e mergulho autônomo.



Em cerca de 5 minutos de mergulho a vítima foi encontrada a uma profundidade de cerca de 3 metros, ainda nas proximidades do tablado.

A perícia técnica da Polícia Civil de Araxá compareceu ao local para realizar os seus trabalhos e, em seguida, o corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) daquela cidade.