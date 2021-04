Homem que matou menina de 2 anos em Araxá é condenado a 20 anos de prisão

No dia do crime, Ueric estava sozinho com a vítima (foto: Portal Imbiara/Divulgação)

Homem que matou menina de 2 anos, em 2018, foi julgado na tarde desta terça-feira (13/4), em Araxá. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri, presidido pelo juiz criminal Renato Zupo, a 20 anos e quatro meses de prisão, em regime fechado.



Ueric Gabriel da Cruz, de 30 anos, era acusado pelo Ministério Público Estadual pelo oqualificado de Vitória Silva Rodrigues, de apenas 2 anos, em 18 de setembro de 2018, em Araxá.Neste dia, ele estava sozinho com a vítima, irmã de sua então companheira, que havia saído de casa. Em certo momento, ele se irritou com oda criança e, em seguida, golpeou a vítima com fortes socos e chutes, causando lesões que provocaram a sua morte.Na época do crime, segundo a PM,levou a criança, já sem vida, em Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele alegou que a menina teria engasgado.Entretanto, a equipe médica constatou rapidamente osno corpo da menina e acionou a PM, que prendeu Ueric em flagrante. Ele confessou o crime e permaneceu preso até o dia do seu julgamento.