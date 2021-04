Idosos de 63 anos serão vacinados em BH a partir de quarta-feira (14/4)

De acordo com o calendário divulgado, idosos de 63 anos receberão a vacina entre quarta e sexta-feira (16/04), de 7h30 às 16h30, em centros de saúde e postos fixos. O endereço dos locais está disponível no portal da Prefeitura . O horário de funcionamento dos pontos drive-thru é das 8h às 16h30.

Já os trabalhadores de saúde de 43 a 49 anos receberão a vacina em pontos exclusivos, conforme listados no site da PBH . A primeira dose será aplicada mediante cumprimento de alguns requisitos, como não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias, ter completado 43 anos ou mais até 30 de abril, entre outros (veja lista completa no fim da matéria).

Caso o trabalhador cadastrado não compareça aos pontos de vacinação nessa data, é necessário procurar um dos locais disponíveis nesta lista , levando todos os documentos, entre 7h30 e 16h30. No momento da vacinação, o funcionário precisa levar documento com foto, registro no conselho profissional (para profissionais de saúde), além de um documento que comprove vínculo com serviço de saúde, como contracheque, carteira de trabalho, entre outros.