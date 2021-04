Clássico: locais de reunião de torcedores têm pouco movimento em BH

Grupo de aproximadamente 10 cruzeirenses assistiu jogo entre Cruzeiro e Atlético no Barro Preto (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Os tradicionais locais de reunião de torcedores detiveram pouco movimento neste domingo (11/4), quando os rivais se enfrentaram no Mineirão.

No Bar do Salomão, um dos mais tradicionais reduto dosnão havia qualquer movimentação. Por causa do atual decreto da Prefeitura de BH, bares não podem abrir.

Já no Barro Preto, na região Centro-Sul da capital mineira, onde está localizada a sede do Cruzeiro, um pequeno grupo de torcedores celestes assistia ao embate válido pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro.

Mais cedo, a Polícia Militar interrompeu um churrasco com cerca de 100 pessoas da torcida organizada Galoucura, na Região Noroeste da cidade.

No Bar do Salomão, não havia movimento de atleticanos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

De acordo com a PM, a corporação foi até o local depois da suspeita de aglomeração. Embaixo de uma escada, do lado de fora da sede, foram encontradas: 12 bombas caseiras, uma porção de maconha e uma caixa foguete 32.

Em um dos carros estacionados na porta da casa também estavam 24 bastões. Todo o material foi apreendido.

Ainda segundo a PM, a suspeita era de que o grupo tinha a intenção de se ir para as imediações do Mineirão, onde aconteceu a partida entre Cruzeiro e Atlético.

Três pessoas foram conduzidas. Os outros foram dispensados para não gerar aglomeração na delegacia.