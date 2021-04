PM termina com churrasco com 100 pessoas em sede de torcida organizada

Material apreendido na sede da Galoucura pela polícia (foto: PMMG/ divulgação)

Umcom cerca de 100 pessoas foipela Polícia Militar (PM) na tarde deste domingo (11/4) em uma sede da torcida organizada, que fica no aglomerado Sovaco das Cobras, na região Noroeste de Belo Horizonte.De acordo com a PM, a corporação foi até o local após a suspeita de. Por causa da pandemia de COVID-19, eventos que gerem uma grande reunião de pessoas estão proibidos.Embaixo de uma escada, do lado de fora da sede, foram encontrados: 12caseiras, uma porção de12, uma caixa foguete 32. Em um dos carros estacionados na porta da casa também estavam 24 bastões. Todo o material foi apreendido.Ainda segundo a PM, a suspeita era que o grupo tinha a intenção de se ir para as imediações do Mineirão, onde será a partida entreTrês pessoas foram conduzidas. Os outros foram dispensados para não gerar aglomeração na delegacia.