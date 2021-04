Operação contra organizações criminosas prende 28 pessoas em Minas

Dezenas de celulares, uma granada, R$ 4 mil em dinheiro e diversos aparelhos eletrônicos foram apreendidos (foto: Polícia Civil (PCMG)/ divulgação )

Vinte oito pessoas foram presas neste sábado (10/4) suspeitos de fazerem parte deque atuam eme nodeA ação contou com atuações da Polícia Militar (PM), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ministério Público (MP).As prisões ocorreram nada, em Juiz de Fora, São João Nepomuceno, Mar de Espanha e Descoberto. Cerca de 600 policiais estão envolvidos na operação.No total, são 48 mandados de prisão e 65 de busca e apreensão. A investigação indica que os suspeitos têm envolvimento com ode drogas, lavagem de, contrabando deAs organizações podem estar envolvidas com 22 homicídios e 29 homicídios tentados. Até esta tarde, 28 foram presos.Foram apreendidos: dezenas de celulares, uma granada, R$ 4 mil em dinheiro e diversos aparelhos eletrônicos.As buscas continuam durante o fim de semana.