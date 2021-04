BH: Instituições da Arquidiocese apoiam medidas de restrição de público

Instituições da Arquidiocese BH apoiam medidas de restrição às celebrações presenciais, para evitar propagação da COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Arquidiocese de Belo Horizonte divulgaram uma nota apoiando as medidas de restrição às celebrações presenciais nos templos religiosos da capital e criticando a decisão do Ministro do STF, Kassio Nunes Marques. Na tarde desta segunda-feira (05/04), instituições que integram ade Belo Horizonte divulgaram uma nota apoiando as medidas deàs celebrações presenciais nos templos religiosos da capital e criticando a decisão do Ministro do STF, Kassio Nunes Marques.

Segundo o constitucionalista José Luiz Quadros, presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, uma das instituições que assinam a carta, o episódio foi "lamentável". "Esse episódio foi lamentável, foram cometidos equívocos grosseiros. Não é que há controvérsia, ele (Ministro Kassio Nunes) ignorou o texto constitucional. A ideia de indivisibilidade dos direitos existe há décadas. Essa decisão foi muito errada".

Segundo o constitucionalista José Luiz Quadros, presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, uma das instituições que assinam a carta, o episódio foi "lamentável". “Esse episódio foi lamentável, foram cometidos equívocos grosseiros. Não é que há controvérsia, ele (Ministro Kassio Nunes) ignorou o texto constitucional. A ideia de indivisibilidade dos direitos existe há décadas. Essa decisão foi muito errada”.

Ele garante que a nota não se trata de um apoio político ou partidário, mas ‘um apoio a coragem de ouvir os cientistas da área’ e vão permanecer apoiando as decisões de Kalil, enquanto ele mantiver o posicionamento ouvindo a ciência e médicos especialistas.

A nota também esclarece o conceito de indivisibilidade dos Direitos Fundamentais: “As liberdades individuais, incluindo a liberdade de consciência religiosa e a liberdade de expressão por meio da liberdade de cultos, diversos, são, sempre, interpretadas, a partir do princípio da indivisibilidade dos direitos fundamentais da pessoa, previstos e protegidos por nossa Constituição democrática de 1988”.

“(...) Em outras palavras, a indivisibilidade dos Direitos Fundamentais constitucionais significa que não há, óbvio, liberdade sem dignidade. Não há liberdade de culto sem liberdade de consciência religiosa, assim como o exercício da liberdade de culto não pode comprometer outros direitos como a saúde e a vida das pessoas”

Veja a nota na íntegra:

Instituições da Arquidiocese de BH e PUC Minas apoiam medidas de restrição em templos, na travessia do pior momento da pandemia





As instituições signatárias desta nota vêm publicamente manifestar sua grande preocupação com a decisão do Ministro Kássio Nunes, claramente inconstitucional nos aspectos processuais (legitimidade ativa) e de conteúdo (direitos fundamentais).

Não podemos tolerar o uso político do Judiciário para favorecer interesses econômicos de grupos, inclusive religiosos, amparado em falsas e grosseira motivações constitucionais e/ou religiosas.

As liberdades individuais, incluindo a liberdade de consciência religiosa e a liberdade de expressão por meio da liberdade de cultos, diversos, são, sempre, interpretadas, a partir do princípio da indivisibilidade dos direitos fundamentais da pessoa, previstos e protegidos por nossa Constituição democrática de 1988. Este princípio nos lembra uma clara conclusão da interrelação e interdependência dos direitos fundamentais, e é compreensão pacífica entre os estudiosos do Direito Constitucional democrático assim como pelo Direito Internacional dos Direitos Humano, a partir de manifestação da Assembleia Geral das Nações Unidas na década de 1970.

Em outras palavras, a indivisibilidade dos Direitos Fundamentais constitucionais significa que não há, óbvio, liberdade sem dignidade. Não há liberdade de culto sem liberdade de consciência religiosa, assim como o exercício da liberdade de culto não pode comprometer outros direitos como a saúde e a vida das pessoas.

O óbvio desta teoria, entretanto, é comprometido por decisões equivocadas, mal fundamentadas, racionalmente inconsistentes, que podem mesmo sugerir que foram tomadas a partir de pressões externas.

Isto é de uma gravidade extrema, especialmente quando envolve o cristianismo que só pode ser compreendido e sentido como amor e vida.

Infelizmente a ignorância, o mal e a ganância estão presente em meio as instituições, incluindo Igrejas. É necessário ficarmos atentos aos falsos religiosos que usam da fé para se enriquecerem e enganar as pessoas de boa vontade.

As instituições signatárias, diante disto, vêm manifestar o apoio às políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte, de proteção da população de Belo Horizonte, enquanto essas políticas forem informadas e sigam a orientação da ciência, pautada pela escuta de pesquisadores sérios, no campo da infectologia, que reproduzam consensos científicos do melhor caminho a ser seguido para proteger a vida de todas as pessoas.

Belo Horizonte, 05 de abril de 2021.





Academia dos Juristas Católicos Humanistas

Coletivo de Fé e Política na Arquidiocese de BH

Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz

Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas

Setor Político do Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de BH

