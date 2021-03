Operação Raposa no Galinheiro liberta galos de maus tratos em Minas

Os galos ficavam em um galinheiro imundo, confinados em pequenas caixas de madeira, com o pescoço pra fora. Policiais e fiscais encontraram as aves sem água e ração (foto: MPMG/Divulgação ) Guanhães, que criava galos de briga em péssimas condições, vai ter de explicar à Justiça os motivos que o levaram a praticar maus tratos contra esses animais. Um fiscal de posturas do município de, que criava galos de briga em péssimas condições, vai ter de explicar à Justiça os motivos que o levaram a praticar maus tratos contra esses animais.









O local era sujo e insalubre, com os animais presos em caixas de madeira, sem água ou ração para a alimentação. Alguns galos estavam com lesões nos olhos, na crista e no corpo, confinados em caixas de madeira, sujas e sem ventilação.





O curioso é o galinheiro pertencer a um fiscal de posturas, que deveria fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do Município de Guanhães, que proíbe a criação de animais no perímetro urbano. Os fiscais da Vigilância Sanitária, que atuaram na operação, encontraram na propriedade do fiscal objetos e instrumentos usados em rinhas de galo.





Durante toda a manhã, fiscais da vigilância sanitária e de posturas do município de Guanhães permaneceram no local para desativar o galinheiro e o criadouro de galos e para retirar lixos, entulhos e gaiolas.





O fiscal de posturas responderá pelo crime ambiental de maus tratos (artigo 32 da Lei n. 9605). A Promotoria de Meio Ambiente vai instaurar procedimento para apurar suposta prática de improbidade administrativa ambiental, em tese, praticada pelo fiscal de posturas em razão de ele descumprir a legislação que lhe cabia fiscalizar.