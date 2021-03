Pastor evangélico é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças

Polícia de Matozinhos acredita que, após denúncias, novas vítimas do pastor possam surgir (foto: Wikipédia/Prefeitura)

Um pastor evangélico, de 46 anos, suspeito de abusar sexualmente de oito crianças, foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (30/3), em Matozinhos, na Região Metropolitana de BH. Policiais cumpriram mandado de prisão e de busca e apreensão na casa do pastor, no Bairro Cruzeiro. Foram apreendidos um computador e celulares.

A denúncia partiu da mãe de uma das crianças, que passou a suspeitar do comportamento da menina e também do interesse do suspeito. Segundo a denúncia, que foi confirmada nas investigações, o suspeito valia-se da condição de pastor, função que desempenhava em duas igrejas da cidade, para ganhar a confiança dos familiares das vítimas e, dessa forma, cometer os abusos sem que ninguém desconfiasse.

O mandado de prisão preventiva foi solicitado pela Polícia Civil, segundo informações dos policiais, visando resguardar a integridade física das vítimas, além de encorajar outras possíveis denúncias contra o suspeito. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.

As denúncias podem ser feitas na Delegacia de Matozinhos, à Avenida André Faveleli, 98, Bairro Da Estação, ou pelo telefone 3712-2553, ou ainda pelos telefones de denúncia de violência infantil, pelos programas Disque 100, Disque 181 ou 190. Ainda pelo telefone da Delegacia Especializada no (31) 3228-9000.