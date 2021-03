'Eu senti muito arrepio', diz mulher que teria visto uma santa no telhado

Suposta aparição de Nossa Senhora de Fátima foi registrada em Cristina (foto: Reprodução/Facebook)

As imagens de uma supostaderepercutiram nas redes sociais. Mulheres e crianças teriam visto a santa node umaem, no Sul de Minas. A cidade tem pouco mais de 10 mil habitantes. O caso se espalhou entre os moradores e será investigado pela paróquia.

As imagens foram gravadas na igreja do Bairro São José, da Paróquia Divino Espirito Santo. Mônica Aparecida de Oliveira mora no mesmo bairro e é devota de Nossa Senhora de Fátima. A mulher conta, em áudio, que o caso aconteceu no começo da semana, depois que ela voltou da missa. Segundo a mulher, a filha dela e duas colegas tinham ficando na rua e voltaram assustadas.





“As duas vieram muito assustadas em meu encontro. No momento em que eu cheguei na igreja, eu não presenciei nada. Eu olhava, olhava e nada. Aí eles disseram: você está pensando que nós estamos loucas? Nós estamos vendo, sentindo. Depois que eu entrei em oração, que comecei a rezar a 'Ave Maria', eu comecei a ver. Mas não como elas estavam vendo, com uma roupa brilhante branca e a coroa com estrela. Eu vi como estava na foto. Foi um momento único, que eu presenciei na minha vida”, explica no áudio.

O caso da suposta aparição repercutiu nas redes sociais (foto: Reprodução Facebook)

O caso repercutiu na cidade depois que as imagens foram compartilhadas. Muitos moradores acreditaram na suposta aparição. “Criança não tem pecado e é inocente...estranho!”; “Ela pode não estar lá agora, mas que ela apareceu e falou com as crianças eu acredito. As crianças não iriam mentir, aí se a pessoa acredita ou não vai da fé de cada um eu tenho fé e pode ser um aviso para a nossa cidade!”; “Gente, mas se não fosse, como as crianças iam chorar e falar que ela está pedindo pra rezar um terço?”, disseram.

No local da suposta aparição tinha uma corneta, que foi retirada (foto: Reprodução Facebook)

Já outros duvidaram do caso: “Não sei quem começou com essa brincadeira de mal gosto isso é fake News”; “Não estou duvidando, e nem criticando, quem acredita, mas pra mim é o outro lado da parede, tirei um print de outro vídeo onde a imagem ficou mais nítida, acho que foi mais um ponto de vista sei lá”, comentaram moradores nas redes sociais.

Mesmo com muitos duvidando, Mônica afirma ter visto a imagem. “Poucas pessoas acreditam. O importante é o que nós presenciamos e a nossa fé. Não estou ligando com o que o povo está dizendo. Nossa Senhora pediu pra gente silêncio, obediência e rezar bastante. Eu tenho a certeza que ela vai aparecer para muita gente que não acredita. Faz mais de um ano e meio que eu venho rezando o terço diariamente. Cada um tem que ter sua fé e não duvidar a de ninguém. As crianças são puras. Através de um bairro que tem muitos problemas, veio a solução”, afirma.

No local da suposta aparição, indicado pelas crianças, havia uma corneta, que segundo responsáveis pela Paróquia Divino Espírito Santo, foi retirada do telhado. O padre Antônio Carlos Oliveira é o responsável pela paróquia e vai investigar o caso. O Estado de Minas tentou falar com o padre, mas o religioso estava na zona rural e não conseguiu atender as ligações.