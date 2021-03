BH e região metropolitana recebem reforço de 862 novos policiais militares

Solenidade formatura contou com a participação do governador Romeu Zema (foto: PMMG)

Os novos militares, que completaram o Curso de Formação de Soldados, foram incorporados em ato presidido pelo governador Romeu Zema nesta quinta-feira (25/3). Os formandos serão destinados para reforçando as ações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no combate à criminalidade e, consequentemente, no aumento da sensação de segurança da população.

A cerimônia aconteceu na Academia de Polícia Militar (APM), no Bairro Prado, em Belo Horizonte, e contou com as presenças do comandante-geral da instituição, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, do chefe do Estado-Maior da PMMG, coronel Eduardo Felisberto Alves, do chefe do Gabinete Militar do governador, coronel Osvaldo de Souza Marques, do comandante da Escola de Formação de Soldados (EFSd).

Em virtude da pandemia, a solenidade de formatura, tradicionalmente realizada pela PMMG, foi realizada com a presença das autoridades e de um representante dos formandos, o primeiro colocado no curso, o soldado Alan Ferreira Amorim, que servirá em Ribeirão das Neves, assim como a primeira colocada mulher e na quarta colocação geral do curso, a soldado Jaqueline do Carmo Machado.

“É um prazer estar na Escola de Formação de Soldados, entregando para Minas de Gerais mais 862 novos soldados. Pela primeira vez, a cerimônia de formatura não é realizada, mas esperamos que ocorra em breve. Os soldados chegam num momento importante, em que nós precisamos de conscientização e que as pessoas tenham ciência das necessidades das medidas de isolamento, para que nosso Sistema de Sáude consiga continuar atendendo aqueles que precisam. Eles vão contribuir muito nesse momento crítico não só de Minas Gerais, mas em todo Brasil. Além da pandemia, é claro, eles contribuirão também para a queda da criminalidade que tem sido expressiva em Minas Gerais”, ressaltou o governador Romeu Zema.

“Gratidão ao Governo de Minas pelo apoio e confiança. Foi um ano de adversidades, mas os 862 novos soldados foram resilientes e vitoriosos. Na próxima terça-feira (30), todos estarão em suas respectivas unidades, cuidando do povo e tornando Minas Gerais o estado mais seguro para se viver, empreender e trabalhar. Nosso muito obrigado e nossa continência também às famílias dos formandos”, disse o comandante-geral da PM.