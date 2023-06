Polícia Militar de MG anuncia reforço com a formação de 450 novos soldados

432

Os novos policiais já estão aptos para trabalhar nas ruas das cidades mineiras (foto: PMMG / JF Fotografias)

A Polícia Militar anunciou, neste sábado (3/6), a formação de 450 novos soldados, que serão distribuídos em todo o estado de Minas Gerais com o objetivo garantir mais segurança para o povo mineiro.



A solenidade de formatura aconteceu na Academia de Polícia Militar (APM), no bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte, na noite de sexta (3/6). Ela teve a participação do comandante-geral da corporação, coronel Rodrigo Piassi do Nascimento; do chefe do Estado-Maior da PM, coronel Marcelo Ramos de Oliveira; do chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil, coronel Frederico Otoni Garcia; do comandante da Academia de Polícia Militar, coronel Eugênio Pascoal da Cunha Valadares; do comandante do Policiamento Especializado (CPE), coronel Juliano José Trant de Miranda, paraninfo dos formandos; do comandante da Escola de Formação de Soldados (EFSD),tenente-coronel Halysson Claudino Câmara dos Santos, além de oficiais da instituição, veteranos da PMMG, autoridades e familiares.

“Aos novos soldados a palavra de ordem é “honra”. Honra à família, honra à sua história de vida, honra às suas convicções, honra à Polícia Militar! Honra aos heróis que lhes antecederam, seus irmãos de farda que dedicaram suas vidas pela missão que hoje vocês abraçam. A farda que vocês vestem não é apenas um meio para configurar nossa identidade visual, mas acima de tudo ela representa a gloriosa história da Polícia Militar de Minas Gerais. Não esmoreçam perante os desafios que virão, trazendo sempre ao coração a certeza de que foram treinados para servir e não para serem servidos. Sejam fortes, destemidos, valorosos! Permaneçam firmes na busca da constante evolução, especialmente no desenvolvimento das técnicas e táticas aprendidas. Tratem ao próximo como desejariam ser tratados. Sejam cautelosos no andar, no falar e no proceder,” foram as palavras do coronel Rodrigo Piassi, na saudação aos novos recrutas.

O Curso de Formação de Soldados teve início em 29 de agosto de 2022 e contou com uma matriz curricular de 26 disciplinas, distribuídas em conhecimentos jurídicos, aprestamento, funções, técnicas e procedimentos em segurança pública e da missão policial militar, comunicação, informação e tecnologias em segurança. No total, a carga horária do curso foi de 1.256 horas/aula, entre teóricas e práticas.

Além da grade curricular já prevista, os discentes realizaram treinamentos complementares de extrema importância para a carreira militar, quais sejam, curso de base comunitária, curso de conduta de patrulha, curso de operadores de instrumento de menor potencial ofensivo, curso de prevenção a violência doméstica, credenciamento em armas portáteis de alta energia, atendimento pré-hospitalar de combate, identificação veicular e estágio básico de operações de controle de distúrbios, entre outros. Todos os novos soldados passaram por avaliação e foram credenciados para condução das diversas viaturas policiais, nas três categorias, “A”, “B” e “D”.