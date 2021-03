COVID-19: velório de pastor causa apreensão em São Miguel do Anta

O velório do pastor Sebastião Misael está marcado para as 8h desta quinta-feira (foto: Reprodução/Facebook ) pastor Sebastião Misael de Vasconcelos está causando apreensão entre os moradores da cidade de São Miguel do Anta, localizada na Região da Zona da Mata de Minas. O religioso morreu em decorrência da COVID-19 e a família planeja fazer um velório público. Alguns habitantes do município temem que a cerimônia provoque aglomeração de pessoas, já que ele é uma figura conhecida e atuante na comunidade. A morte doSebastião Misael de Vasconcelos está causandoentre osda cidade de, localizada na Região da Zona da Mata de Minas. O religioso morreu em decorrência dae a família planeja fazer um. Alguns habitantes do município temem que a cerimônia provoquede pessoas, já que ele é uma figura conhecida e atuante na comunidade.





A nota de falecimento divulgada pela Assembleia de Deus informa que o corpo do pastor será velado nesta quinta-feira (25/3), a partir das 8h, no Ginásio Poliesportivo Otacílio Fonseca e o sepultamento está marcado para 10h, no cemitério local.





“Esclarcemos a todos que mesmo dando entrada no HSJB no dia 01/03 por COVID, hoje, o pastor, ‘conforme declaração médica em poder da família' encontra-se apto para sepultamento em público por que já não é portador e transmissor do vírus. O velório do pastor será organizado com EXTREMO cuidado para cumprirmos TODOS os cuidados mediante a pandemia que estamos enfrentado”, diz um trecho da nota.





Além disso, o genro do pastor fez uma live no Facebook da Assembleia de Deus da cidade para comunicar a morte do religioso e explicar como vai ocorrer o velório. As pessoas poderiam passar por um corredor, para se despedir. Porém, não seria permitido parar em frente ao caixão. A família ficaria isolada em um outro local e não receberia os cumprimentos.





Segundo alguns moradores ouvidos pela reportagem do Estado de Minas, nos últimos dias, várias pessoas foram contaminadas pela COVID-19 na cidade. Uma das hipóteses para a contaminação foi, justamente, um velório que aconteceu há cerca de 30 dias, sem levar em conta as normas de segurança.





Pablo Ramon Nunes Santos é secretário de Saúde de São Miguel do Anta e afirma que a família não tem autorização para realizar a cerimônia.





“Não depende só deles. O hospital tem todo um protocolo a seguir. Como foi óbito de COVID, eu acredito que o corpo não sai do necrotério, sem ser dentro de um saco lacrado, numerado.”





Ainda de acordo com ele, “a funerária querendo ou não tem suas responsabilidades. Então, eu acredito que isso é um fato quase impossível de acontecer. Tanto a família quanto a empresa que forneceu o serviço funerário estão cientes, também, do risco que eles estão correndo e a responsabilidade é deles. Porque tem todo um protocolo a seguir. O paciente estava na ala de COVID, foi contaminado por COVID, veio a óbito por causa da doença. Então, não tem por que sair fora dos protocolos”, disse.

Questionado a respeito de um carro de som que circula pela cidade convidando os moradores para o velório, o secretário respondeu: “qualquer um que quiser por um carro de som para rodar, é impossível a gente impedir. É um direito da pessoa. Agora, uma coisa é velar um corpo que veio a óbito por causa do COVID. Já muda totalmente a conversa. Não tem como. Eles não tem liberação para isso e tenho certeza que isso não vai acontecer.”





Pablo Ramon garante que a prefeitura vai fiscalizar a cerimônia para evitar a aglomeração de pessoas e acredita que a família irá seguir as medidas de segurança impostas pelo protocolo.





“Eles vão seguir o protocolo. Tenho certeza que a funerária não vai deixar de seguir. Tenho certeza que vai dar certo”, concluiu.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira