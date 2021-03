Mulher que teve o corpo queimado foi espancada antes de morrer, diz polícia

Corpo foi encontrado, em 5 de março, queimado e enterrado em estrada próxima a Passa Quatro (foto: PCMG/Divulgação)

Já são quatro os presos envolvidos no assassinato de Stefânia Monteiro, de 37 anos, ocorrido no final de novembro de 2020, em Passa Quatro, no Sul de Minas. Ela foi assassinada e teve o corpo queimado e enterrado numa estrada rural de São Sebastião do Rio Verde, cidade vizinha a Passa Quatro.



Além do autor do crime, Renato França Silva, estão presos os pais dele e um outro homem, o primeiro a ser detido pela polícia.

Stefânia mantinha relacionamento com Renato França Silva há mais de um ano, e se mudou para Passa Quatro para morar com ele. A polícia descobriu que Renato era casado com outra mulher, com quem tem um filho, em

A vítima estava desaparecida desde o final de novembro. No fim de dezembro de 2020, a família de Stefânia registrou o sumiço na polícia. A partir daí, vários procedimentos foram realizados.

Foram colhidos depoimentos de Renato, de testemunhas que conheciam os envolvidos no caso e da mulher com quem o investigado se relacionava.

Ele mentiu no depoimento e acabou se tornando o principal suspeito.



A partir disso, o delegado Breno Silva, de Passa Quatro, pediu à Justiça mandados de prisão contra os pais do suspeito e também contra ele.

Corpo encontrado

O corpo foi encontrado pelos investigadores da Polícia Civil em 5 de março. O resultado do exame de necropsia apontou politraumatismo como causa da morte, o que confirma que a mulher teria sido espancada antes do óbito.

“Desde o início, tratamos o fato como homicídio e, através de indícios e depoimentos, conseguimos pedir os mandados e concluir as investigações acerca da autoria e do que havia ocorrido com a vítima”, diz o delegado.