Igarapé, na Grande BH, faz apelo por doação de cilindros de oxigênio

Prefeitura de Igarapé possui contrato para fornecimento de oxigênio, mas está com dificuldade para conseguir cilindros vazios (foto: Divulgação/Ministério da Saúde)









De acordo com o Executivo municipal, Igarapé registrou 112 novos casos de COVID-19 somente nesta semana. A cidade tem pacto com Betim para transferir pacientes com quadro grave de coronavírus, mas, segundo a prefeitura, a administração do município vizinho informou que não tem condições de receber doentes atualmente.





“Precisamos de conseguir mais cilindros para garantir socorro emergencial a nossa população. É uma questão de salvar vidas”, concluiu a prefeitura.





Medidas restritivas

Para tentar conter o avanço da COVID-19, a prefeitura decidiu vetar o funcionamento dos supermercados em Igarapé aos fins de semana. Estabelecimentos do tipo fecharam as portas às 20h de sexta-feira (19/03), por exemplo, e só voltarão a abrir nesta segunda-feira (22/03).

Durante a semana, o comércio em Igarapé deve fechar às 20h, assim como prega a onda roxa, do programa Minas Consciente, fase mais restritiva do plano em que todo o estado está incluso atualmente. Após o horário, apenas entregas estão permitidas.



Nos fins de semana no município da Grande BH, poderão funcionar apenas unidades de saúde, farmácias, postos de combustíveis, transporte coletivo por ônibus e privado por aplicativo, entre outros. Vale lembrar que a onda roxa permite o funcionamento de supermercados aos fins de semana. A decisão de fechar, neste caso, foi tomada pela Prefeitura de Igarapé.





Veja, na íntegra, o apelo da prefeitura

Precisamos de todos, agora!





Estamos fazendo um apelo para quem puder nos doar ou emprestar cilindros para armazenar oxigênio . O município tem um contrato para o fornecimento do gás, mas estamos tendo dificuldade em conseguir os vasilhames para ampliar o nosso estoque, que é uma medida preventiva necessária, neste momento de agravamento de casos de covid-19 em toda Minas Gerais.





Somente nessa última semana, Igarapé registrou 112 novos casos da doença. Ampliamos o número de leitos para atender a covid-19 e reforçamos as medidas necessárias para evitar a propagação do vírus.





