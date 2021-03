Buzinaço contra Kalil: manifestantes pedem o fim das restrições em BH

Pela segunda noite seguida, manifestantes fazem 'buzinaço' em frente à casa de Alexandre Kalil (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) segundo dia consecutivo, um grupo de manifestantes promoveu, na noite desta sexta-feira (19/3), um “buzinaço” em frente à casa do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), no Bairro de Lourdes. Eles pedem o fim das medidas rígidas de isolamento social na capital e a reabertura do comércio.



COVID-19: ocupação de leitos de UTI em BH passa de 100% pela primeira vez

O grupo usou faixas em cima dos carros com os dizeres: "Essencial é o que põe comida na mesa"; "Meus boletos não respeitam o isolamento". As buzinas foram usadas para chamar a atenção para o protesto.

“Estamos aqui dando o nosso recado, que nós não vamos aceitar (as medidas de isolamento social) calados. A gente está aqui brigando por cada um que precisa colocar comida em sua mesa. É um ato simbólico, mas a gente está incomodando”, disse uma manifestante em uma live no Facebook. Outro buzinaço com as mesmas queixas foi feito na porta da casa do prefeito da capital na noite dessa quinta-feira (18/3).“Estamos aqui dando o nosso recado, que nós não vamos aceitar (as medidas de isolamento social) calados. A gente está aqui brigando por cada um que precisa colocar comida em sua mesa. É um ato simbólico, mas a gente está incomodando”, disse uma manifestante em uma live no Facebook.

Medidas contra a COVID-19

Kalil anunciou, em 12/3, medidas mais rígidas de combate à COVID-19. O isolamento social na capital foi intensificado com a implantação do toque de recolher, que faz parte da Onda Roxa, do programa "Minas Consciente", criado pelo governo estadual.

O governador Romeu Zema (Novo), tornou a medida obrigatória para todo o estado após os números da COVID-19 avançarem em Minas e cidades enfrentarem falta de leitos para pacientes internados com a doença.

Zema: ''Nosso sistema de saúde entrou em colapso''



Nesta sexta, a ocupação de leitos de UTI para pacientes exclusivos da COVID-19 atingiu 100% em Belo Horizonte.



Nas últimas 24 horas, a capital registrou oito mortes em decorrência da doença.

