Incêndio em lote vago assusta moradores durante a madrugada em BH

Bombeiros combateram incêndio em lote vago nessa madrugada na divisa de BH com Sabará (foto: Foto: CBMG / Divulgação)

Os moradores do Bairro Boa Vista, na Região Oeste de BH, próximo a divisa com Sabará, se assustaram com um incêndio em lote vago durante a madrugada desta quinta-feira (18/3).



De acordo com relato dos moradores aos bombeiros, o incêndio em um lote da Avenida Petit, praticamente em frente da igreja Pentecostal, se alastrou rapidamente, consumindo uma área de aproximadamente 2000 metros quadrados de mata.



Em função do incêndio, uma grande quantidade de fumaça se formou, podendo ser vista de vários pontos na região.